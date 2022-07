Meer dan 6.000 besmettingen wereldwijd: topman WHO roept noodcomité samen om uitbraak te bespreken

Het aantal besmettingen met het virus stijgt snel en aangezien het testen op het virus een uitdaging blijft, worden veel besmettingen waarschijnlijk niet opgepikt, zegt de directeur-generaal. Wel is het duidelijk dat Europa het epicentrum is van de uitbraak, met meer dan 80 procent van de besmettingen. De WHO riep vorige vrijdag nog op tot "dringende actie" tegen het apenpokkenvirus in Europa.



"Maar ook in Afrika duikt het virus op in landen waar het vroeger niet was, en in de landen waar het virus wel circuleerde registreren we recordaantallen", aldus Ghebreyesus.