“Meer dan 40 procent van de Belgen liet nog nooit moedervlekken onderzoeken”: online game moet opsporing van huidkanker toegankelijk maken voor iedereen

Huidkanker is de meest voorkomende kanker in België en treft één op vijf Belgen nog voor de leeftijd van 75 jaar. Toch liet bijna 1 op de 2 volwassen Belgen nog nooit een verdacht huidplekje onderzoeken. Met de online game ‘ Check a Mole ’ wil Spot The Dot het makkelijker maken om aan zelfcontrole te doen.

In het algemeen heeft iemand die nu een diagnose van kanker krijgt een overlevingskans van 68,3 procent. Voor huidkanker ligt dat nog een pak hoger, met maar liefst 98,2 procent bij een spinocellulair carcinoom en 96 procent bij een melanoom. Die stijgende overlevingskansen zijn hoopgevend, zeker omdat het aantal gevallen van huidkanker in ons land de voorbije 20 jaar met wel 400 procent gestegen is. Ruim één op de vijf Belgen krijgt er dus vroeg of laat mee te maken. En een tijdige opsporing is cruciaal voor een goede behandeling.

Daarom wordt, naast de jaarlijkse controle bij de dermatoloog, aanbevolen om een maandelijkse zelfcontrole van de huid uit te voeren. Uit een bevraging bij 1.000 Belgen blijkt echter dat veel Belgen hun moedervlekken niet regelmatig genoeg (laten) controleren.

Bijna één op twee volwassen Belgen (42,3 procent) ging nog nooit naar de huisarts of een dermatoloog om verdachte moedervlekjes te laten onderzoeken. Slechts 1 op 10 Belgen (13 procent) doet dit eenmaal per jaar, zoals aanbevolen. Eén op twee Belgen heeft ook nog nooit een zelfcontrole uitgevoerd op verdachte moedervlekken.

Zelfcontrole

Door regelmatig zelfonderzoek te doen is de kans nochtans groter dat het melanoom in een vroeg stadium ontdekt wordt, benadrukt Vibeke Kruse, professor Medische oncologie in het VITAZ Sint-Niklaas. “De prognose wanneer het melanoom vroeg vastgesteld wordt is veel beter, en de behandeling is minder intensief", legt ze uit.

“Ik herinner mensen er al jaren aan om hun moedervlekjes te controleren in mijn bewustwordingscampagnes, maar ik realiseerde me dat niet iedereen wist hoe je verdachte veranderingen kan herkennen”, vertelt Marije Kruis. Ze richtte de Spot The Dot stichting op nadat ook bij haar een melanoom werd ontdekt. Om zoveel mogelijk mensen op een toegankelijke manier de methode voor zelfcontrole aan te leren, ontwikkelde ze het online spelletje ‘Check A Mole’. “Het spel is gratis, en iedereen met een telefoon, tablet of computer kan het spelen”, legt ze uit.

Quote Als je twijfelt, als een vlekje groeit, verandert van vorm of kleur, is het aangewezen om een dermato­loog te raadplegen Marije Kruis, oprichtster Spot the Dot

Het doel van ‘Check A Mole’ is om interesse te wekken in de preventie en detectie van huidkanker, om een gezonde houding te promoten en om zelfcontrole van de huid aan te moedigen. Het spreekt voor zich dat dit spel de expertise van een gezondheidsprofessional of een medisch onderzoek niet kan vervangen, het is enkel bedoeld om te sensibiliseren en ter educatie van niet-patiënten. “Als je twijfelt, als een vlekje groeit, verandert van vorm of kleur, is het aangewezen om een dermatoloog te raadplegen", klinkt het.