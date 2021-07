Meer dan 200 mensen opgespoord in VS wegens mogelijke blootstelling aan zeldzame apenpokken

In de VS worden momenteel meer dan 200 mensen opgevolgd omdat ze mogelijk besmet raakten met de apenpokken, een zeldzaam virus dat vooral in Afrika komt. De mensen deelden een vlucht met een man uit Texas die het virus eerder deze maand opliep in Nigeria.

De man die in Nigeria besmet raakte, vloog vanuit de Nigeriaanse hoofdstad Lagos naar Atlanta, Georgia. Van daaruit vloog hij door naar Dallas, waar hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) worden meer dan 200 mensen uit 27 verschillende staten opgevolgd. Tot nu toe zijn er nog geen nieuwe bevestigde gevallen. Volgens de instelling is de kans klein dat de man het virus kon verspreiden op het vliegtuig, omdat de passagiers verplicht mondmaskers droegen.

Apenpokken is een zeldzaam virus uit dezelfde familie als de pokken, maar minder ernstig. Het komt vooral voor in afgelegen gebieden, nabij tropische regenwouden.

Patiënten ontwikkelen de eerste symptomen tussen zeven en veertien dagen na de blootstelling aan het virus. De symptomen van apenpokken zijn koorts, hoofdpijn, rugpijn, spierpijn, vermoeidheid en uitslag in de vorm van puisten of blaasjes. De meeste gevallen zijn mild en vergelijkbaar met de waterpokken. Meestal gaat de ziekte na enkele weken voorbij. In uitzonderlijke gevallen kent de ziekte een ernstiger verloop. Ongeveer één op de honderd gevallen is dodelijk, zegt de CDC.

Het is van 2003 geleden dat er nog een geval van apenpokken werd vastgesteld in de VS. Toen werden 47 gevallen van de apenpokken bevestigd of vermoed. De verspreiding van het virus werd toen gelinkt aan ratten die via een vliegtuig het land binnenkwamen.

