Medicijnwaakhond VS legt coronavaccin Johnson & Johnson zware restricties op

Zijn middagdut­jes (on)gezond? Wat zijn de voor- en nadelen?

Of je het nu een dutje, powernap of siësta noemt, vele mensen kunnen genieten van een korte slaappauze tijdens de dag. Maar hoe komt dat, en gooit zo’n deugddoend schoonheidsslaapje je slaapritme niet volledig in de war? En welke andere voor- en nadelen heeft dat even wegsoezen overdag? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters trekt op onderzoek uit.

28 april