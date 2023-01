Marc Van Ranst waarschuwt voor oscillococcinum: “Zuiver bedrog”

Welke keelpastil­les helpen écht tegen keelpijn? Professor legt uit: “Van veel middeltjes is niet wetenschap­pe­lijk bewezen dat ze verlich­ting bieden”

Keelpijn is een vervelende kwaal waar we allemaal wel eens last van hebben. Maar wat doe je om er zo snel mogelijk van verlost te raken? Bieden al die keelpastilles die claimen keelpijn te verzachten soelaas? Hans De Loof, professor farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, bespreekt mogelijke remedies en neemt zeven merken onder de loep. “Met vitamine C zou ik opletten: wie dit te obsessief gebruikt, kan zo bijvoorbeeld de tanden beschadigen.”

