Maden bij ons steeds meer gebruikt voor medische doeleinden

Moderna wil vaccinfa­briek bouwen in Afrika

7 oktober Het Amerikaanse farmabedrijf Moderna wil tot 500 miljoen dollar (432 miljoen euro) investeren in de bouw van een vaccinfabriek in Afrika. Er zouden tot 500 miljoen dosissen van mRNA-vaccins, zoals zijn Covid-19-vaccin, geproduceerd kunnen worden. Er is nog niet beslist waar de fabriek precies zal komen.