Maag van vrouw verlamd door gebruik van Ozempic: “Afschuwelijke ervaring die niemand leek te geloven”

De Amerikaanse Kimberly Carew heeft ernstige bijwerkingen ervaren van het diabetesmedicijn Ozempic, dat door veel mensen ook als vermageringsmiddel wordt gebruikt. Carew vertoonde tekenen van uitdroging, een longontsteking en ondervoeding. Na medische onderzoeken bleek haar maag verlamd te zijn. “Het was een afschuwelijke ervaring die niemand leek te begrijpen of te geloven”, getuigt de Amerikaanse in het tijdschrift ‘Rolling Stone’.

Toen Carew na een tijdje pijnlijke bijwerkingen ervoer van Ozempic, trok ze meteen aan de alarmbel bij de dokters. Maar geen van hen wist wat er precies aan de hand was. Sterker nog: ze moedigden haar aan om het middel te blijven gebruiken. “Het was verschrikkelijk”, aldus de alleenstaande mama.

Tijdens haar gebruik van het medicijn kon ze geen water of voedsel binnenhouden. De vrouw kreeg onder meer te maken met oncontroleerbare spierkrampen. Ook de gewrichts- en rugpijn waar ze in het verleden al last van had, stak door het veelvuldig braken weer de kop op. Toen ze met tekenen van uitdroging, een longontsteking en ondervoeding aanklopte bij de spoeddienst, kreeg ze na enkele onderzoeken te horen dat ze gastroparese had – een maagstoornis waarbij het voedsel vertraagd wordt verteerd. Eten blijft daardoor vastzitten in de darmen en veroorzaakt langdurige en hevige vlagen van misselijkheid, een opgeblazen gevoel, overgeven, pijn en zelfs ondervoeding.

KIJK. Uitgelegd in 1 minuut: wat is Ozempic?

Gekende bijwerking

Volgens Novo Nordisk, het moederbedrijf van Ozempic, is vertraagde maaglediging een gekende bijwerking die in de bijsluiter staat. De meeste patiënten zouden echter slechts lichte maagvertraging ervaren. Dat meldde het bedrijf in een verklaring aan ‘Rolling Stone’.

Gastroparese komt zelden voor, maar valt niet te genezen. Wel kan het met behulp van andere medicijnen onder controle gehouden worden. Na de diagnose besefte Carew dat ze nog een lange weg te gaan had. Daarom besloot ze een TikTok-account te starten waar ze haar verhaal kon delen met de wereld. Door het documenteren van haar herstelproces, hoopte Kimberly het bewustzijn te vergroten en andere mensen met deze aandoening te vinden.

Ik had de video bijna verwijderd omdat ik zo overspoeld werd door negatieve commenta­ren Kimberly Carew

Haar eerste video werd meer dan 600.000 keer bekeken, maar al snel volgde er heel wat onbegrip. Volgens voorstanders van Ozempic was Kimberly dramatisch en loog ze over haar diagnose. Ze werd beschuldigd van het verspreiden van foutieve informatie. Ook zou ze het medicijn een slechte naam willen geven, klonk het online. “Ik probeerde alleen maar duidelijk te maken dat het voor sommige mensen geweldig kan werken, maar dat er ernstige gevolgen zijn die je kunnen verzwakken”, aldus de vrouw. “Ik had de video bijna verwijderd omdat ik zo overspoeld werd door negatieve commentaren. Het leek alsof mijn lichaam werd beschuldigd van de reactie op dit medicijn.”

Het succes van het medicijn als vermageringsmiddel is in grote mate te danken aan de populariteit ervan op sociale media. Grote accounts moedigen mensen aan om Ozempic te proberen. Volgens hen zijn de negatieve verhalen die circuleren slechts ‘afschrikkingstechnieken’ van andere gebruikers en de media.

Kimberly voelt zich gesterkt

Een recent rapport van ‘CNN’ toonde aan dat bij een toenemend aantal Ozempic-gebruikers gastroparese is vastgesteld na het gebruik van het medicijn. De Amerikaanse vereniging van anesthesisten raadt daarom patiënten die Ozempic (en andere medicijnen voor gewichtsverlies) gebruiken aan om ten minste een week voordat ze een operatie ondergaan, te stoppen met het innemen van het middel. Daarmee willen ze het risico op het opbraken van voedsel onder narcose verkleinen.

Carew krijgt nu regelmatig berichten van mensen die haar aanspreken over het verband tussen Ozempic en gastroparese. “Ja, dat is wat ik bijna een jaar geleden zei”, aldus de Amerikaanse. “Ik probeerde er iets over te zeggen, maar niemand luisterde.”

Inmiddels voelt ze zich gesterkt; steeds meer mensen geloven haar. Aan het Amerikaanse tijdschrift vertelde ze vastberaden te zijn om te blijven posten over haar ervaring en haar lange weg naar herstel. “Er waren zoveel mensen die zeiden dat het medicijn werkt. Ik had zoiets van: ‘Dit moet naar buiten komen.’ Mensen moeten zien dat dit bijwerkingen heeft. En als er iemand is die het heeft meegemaakt en het deelt, zijn mensen misschien niet zo bang om er aan hun arts vragen over te stellen. Ik push, dat is wat ik doe. Ik laat me door niemand beïnvloeden”, zei Carew.