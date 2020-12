Lotte (25) heeft door corona al 8 maanden last van geur- en smaakverlies. Expert legt uit hoe dat komt en hoe je er sneller van verlost raakt

De lockdown in maart was nog maar een week van kracht, toen Lotte Lauwers (25) uit Gent besmet bleek met het coronavirus. “Ik voelde me grieperig en ik had koorts, maar ik had geen ademnood”, vertelt ze. “Maar op een ochtend stond ik op en had ik plots geen geur en smaak meer. Mijn havermout proefde naar karton en mijn koffie was precies lauw water. En in de douche kon ik mijn zeep niet ruiken. Heel vreemd. Ik kook erg graag, maar welk gerecht ik op dat moment ook maakte en welke kruiden ik ook gebruikte, alles was even smakeloos. Daarom gooide ik alle groenten maar in één pan, omdat ik het toch niet proefde. (lacht) Het was allemaal dezelfde warme textuur.”