Limburgs ziekenhuisteam ontdekt betere behandeling voor hartfalen: “Oud plasmedicijn kan miljoenen patiënten wereldwijd helpen”

Amerikaans onderzoek ontdekt afwijkin­gen in immuunsys­teem long Covidpa­tiën­ten

Maar liefst één op de acht mensen die besmet raken met het coronavirus houdt daar langdurige klachten of long covid aan over, bleek begin deze maand uit een grootschalig bevolkingsonderzoek in Nederland. Amerikaanse onderzoekers ontdekten afwijkingen in het immuunsysteem van deze long Covidpatiënten, zoals een tekort aan het stresshormoon cortisol. Het onderzoek zou een doorbraak kunnen betekenen in verder onderzoek naar mogelijke behandelingen van de ziekte.

19 augustus