Lies start verzorgingslijn voor kankerpatiënten: “Als je ziek bent, wil je geen halfuur etiketten staan uitpluizen”

Belgen zijn onzorgvul­dig met medicatie: “Velen weten niet dat je tablet niet zomaar in twee mag breken”

Twee op de drie Belgen nemen dagelijks medicatie. Dat zijn dan vooral ontstekingsremmers, pijnstillers en antibiotica. Maar we zijn niet altijd even zorgvuldig. Een derde van de gebruikers controleert zelden tot nooit of de huisapotheek wel in orde is. Dat blijkt uit een bevraging bij duizend Belgen door online apotheek Viata.

13 oktober