Levenslang overgewicht kan risico op baarmoederkanker bijna verdubbelen, blijkt uit studie

Wetenschappers en artsen weten al enige tijd dat overgewicht of obesitas het risico op baarmoederkanker verhoogt. Uit nieuw onderzoek blijkt nu dat levenslang overgewicht het risico van een vrouw om baarmoederkanker te krijgen bijna kan verdubbelen. Het onderzoek werd gefinancierd door Cancer Research UK (CRUK) en gepubliceerd in het tijdschrift ‘BMC Medicine’.

Onderzoekers van de universiteit van Bristol hebben nu meer licht kunnen werpen op het verband tussen overgewicht en baarmoederkanker, en dan vooral op de grootte van het verhoogde risico. Onderzoekers ontdekten dat voor elke vijf BMI-eenheden extra, het risico van een vrouw op baarmoederkanker met 88% toeneemt. Dit is hoger dan gesuggereerd door eerdere studies en weerspiegelt de levenslange gewichtsstatus in plaats van een momentopname, zoals gebruikt in de meeste andere studies. “Studies als deze bevestigen het feit dat overgewicht of obesitas de op één na grootste oorzaak van kanker in het Verenigd Koninkrijk is en kunnen ons helpen vast te stellen waarom”, aldus Dr. Julie Sharp, hoofd gezondheidsvoorlichting bij CRUK. “Dit zal een cruciale rol spelen bij het ontdekken hoe kanker in de toekomst kan worden voorkomen en behandeld.”

De wetenschappers zeggen wel dat er meer onderzoek nodig is om precies te onderzoeken welke behandelingen en geneesmiddelen kunnen worden gebruikt om het risico op kanker te beheersen bij mensen die kampen met obesitas. “We weten al dat overgewicht je risico op het ontwikkelen van dertien verschillende soorten kanker verhoogt. Om je kankerrisico te verminderen, is het belangrijk om een gezond gewicht te behouden door evenwichtig te eten en actief te blijven”, stellen ze.

Verband tussen zwaarlijvigheid en baarmoederkanker

In de studie werd gekeken naar endometriumkanker, de meest voorkomende vorm van baarmoederkanker, waarbij het baarmoederslijmvlies aangetast wordt. Genetische monsters van 120.000 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk, Australië, België, Duitsland, Polen, Zweden en de VS werden onderzocht. Ongeveer 13.000 van hen hadden baarmoederkanker. De onderzoekers keken naar veertien eigenschappen die een verband kunnen leggen tussen zwaarlijvigheid en baarmoederkanker. Zij vonden twee hormonen die het risico op baarmoederkanker verhoogden: nuchtere insuline en testosteron.

Door vast te stellen hoe obesitas het risico verhoogt, zoals via hormonen, hopen deskundigen dat in de toekomst geneesmiddelen kunnen worden gebruikt om het niveau van specifieke hormonen te verlagen of te verhogen bij mensen met een hoger risico op het ontwikkelen van kanker. “Deze studie is een interessante eerste stap in hoe genetische analyses kunnen worden gebruikt om precies bloot te leggen hoe obesitas kanker veroorzaakt, en wat er kan worden gedaan om het aan te pakken”, zei onderzoeker Emma Hazelwood.

“Het verband tussen zwaarlijvigheid en baarmoederkanker is bekend, maar dit is één van de grootste studies die precies heeft onderzocht waarom dat op moleculair niveau zo is. We kijken uit naar verder onderzoek waarin we onderzoeken hoe we deze informatie nu kunnen gebruiken om het risico op kanker te helpen verminderen bij mensen die kampen met obesitas.”