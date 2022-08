Leuvense onderzoekers ontdekken nieuwe manier om zeldzame lymfeklierkanker te stoppen

Het type kanker waarover de wetenschappers onderzoek deden, is het perifeer T-cel lymfoom of PTCL. Het is niet alleen een erg zeldzaam type - jaarlijks zijn er een tiental gevallen in België - maar ook een bijzonder agressieve kanker: 75 procent van de patiënten hervalt na chemotherapie en de overlevingskansen na vijf jaar zijn amper 10 tot 30 procent. Alternatieve behandelingsopties zijn er nauwelijks.

“We zien in ons lichaam vaker genen die elkaars effect versterken, maar deze samenwerking is nieuw. Wanneer we in het labo één van deze twee genen inactiveren in menselijke kankercellen, zien we een snelle afname in aantal. Hieruit concluderen we dat de cellen afhankelijk zijn van deze twee genen”, zegt postdoctoraal onderzoeker Marlies Vanden Bempt. “Aangezien deze samenwerking zo belangrijk is voor de groei van dit type kankercellen, is het een interessant doelwit voor de behandeling van patiënten.”