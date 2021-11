Leraren krijgen voorrang bij toediening boostervaccin: datum derde prik hangt af van type vaccin

De ministers van Volksgezondheid zijn het eens geworden over de strategie voor het toedienen van de boosterprik aan de volledige bevolking. De uitnodigingen worden al in de komende dagen verstuurd, op basis van de tijd die verstreken is sinds de eerste vaccinatiecyclus en de leeftijd van de betrokkenen. Belangrijk ook: er komen geen prioritaire groepen die voorrang krijgen op de rest van de bevolking, zoals bijvoorbeeld het onderwijzend personeel. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is teleurgesteld. “Dan organiseren we het zelf vanuit de Vlaamse regering.”

Wanneer je een booster krijgt, hangt af van welk vaccin je aanvankelijk kreeg. Voor Johnson & Johnson is dat minstens twee maanden na je enige prik, voor AstraZeneca na minstens vier maanden en voor Pfizer en Moderna na minstens zes maanden. Dat heeft Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie gezegd en is bevestigd door Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) aan VTM NIEUWS.

Ook wie na een volledige vaccinatie een milde of asymptomatische besmetting doormaakte, zal een booster krijgen met die intervallen. “Een infectie na een volledige basisvaccinatie zal een boostereffect hebben, maar met erg variërende individuele resultaten”, aldus vaccinoloog Pierre Van Damme. “Voor hoe lang weten we niet en hoe sterk weten we ook niet. Om die reden wordt de boostervaccinatie gewoonlijk ook minimaal 14 dagen na genezing gegeven of minimaal 14 dagen na een positieve PCR-test, als er geen klachten zijn. Bepaalde landen hanteren 3 tot 6 maanden later. Vanuit een voorzorgsmaatregel kiest België echter voor minimaal 14 dagen.”

Mensen met immuunproblemen kregen in september al een booster. In oktober volgden bewoners van woonzorgcentra en 65-plussers. Nu worden de mensen in de zorgsector geprikt en ook mensen die Johnson & Johnson kregen zijn intussen uitgenodigd. “We zitten al boven 1,3 miljoen boosters vandaag”, klinkt het.

In totaal moeten nog 4,5 miljoen Belgen (18+) in de brede bevolking hun uitnodiging voor hun booster krijgen. De boosters zullen in de eerste plaats toegediend worden in vaccinatiecentra. Er zal ook bijkomende capaciteit voorzien worden via huisartsen, verpleegkundigen en apothekers. Voor die laatste wordt een wettelijke aanpassing voorbereid. Er lopen ook besprekingen om vaccinaties te organiseren in grote bedrijven via de bedrijfsgeneeskundige diensten.

Op 16 of 17 december wordt een advies verwacht rond de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Normaal gezien zal met hun vaccinatie dan begin januari gestart kunnen worden.

