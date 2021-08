Kinderen met Covid-19 hebben gemiddeld zes dagen symptomen

Roeselare/Rumbeke/Dadizele 12- tot 15-jarigen lopen warm voor eerste vaccin: “Ik wil m’n grootou­ders kunnen knuffelen”

30 juli Het enthousiasme om gevaccineerd te worden is groot bij de 12- tot 15-jarigen in de eerstelijnszone Midden-West-Vlaanderen. De voorbije 14 dagen kwamen er al meer dan 1.100 jongelui van die leeftijdsgroep langs in het vaccinatiecentrum in Expo Roeselare achter hun eerste Pfizerprik. “Ik wil de lessen volgend jaar graag in de klas volgen in plaats van via de computer”, zegt Mathieu Degryse (12).