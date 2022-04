KCE legt werkpunten binnen Belgische chronische zorg bloot

Op heel wat vlakken is er volgens het KCE verbetering mogelijk. Een eerste struikelblok is de identificatie van mensen met een chronische ziekte in de administratieve gegevensbanken. In België bestaat er namelijk geen officiële definitie, maar hanteert men meerdere definities naast elkaar afhankelijk van de doelstelling (financieel of epidemiologisch). Volgens het KCE is een duidelijke definitie nodig om zo de gegevensverzameling op een lijn te krijgen.