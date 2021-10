KCE: Eén op de zeven coronapatiënten getroffen door langdurige Covid

“Moe, moe, moe na het schoonma­ken van bakje aardbeien. Sorry, maar f**k man, gaat dit ooit nog over?” Onze journalis­te over 7 maanden 'out' zijn door langdurige Covid

30 augustus Ik ben Annick De Wit, journaliste bij deze krant, maar u hebt van mij het voorbije jaar weinig gelezen. Ik was out, door langdurige Covid. Zeven maanden voltijds werkonbekwaam. Ik zou deze hele periode liefst in een put onder de grond steken, goed aanstampen, er hier vooral over zwijgen en gewoon verdergaan met mijn leven zoals het voordien was. Maar ik ben terug. Ik schrijf weer. Halftijds, nog even. Covid is er nog. 'Long covid' ook. Er zijn te veel mensen die het ook/nog zullen hebben. En te veel die geen idee hebben. Dus. Hier ga ik. Dit is mijn verhaal over 7 maanden out zijn door long covid.