Kan Covid-19 erectiestoornissen veroorzaken?

Wetenschappers van over de hele wereld hebben in verschillende medische studies melding gemaakt van een verband tussen een coronainfectie en erectiestoornissen. De conclusies van de onderzoeken lopen echter sterk uiteen, van 20 procent meer kans op impotentie tot veel hogere inschattingen.



“Aanvankelijk werden erectieproblemen bij Covidpatiënten weggewuifd, omdat we ervan uitgingen dat het psychologisch was en de problemen werden veroorzaakt door stress”, legt uroloog Ranjith Ramasamy van de universiteit van Miami uit in ‘The New York Times’. Toch ontdekten artsen na een tijd een patroon bij deze patiënten, legt dokter Ramasamy uit. “Zes maand na de eerste besmetting waren de patiënten over het algemeen beter geworden, maar klachten over erectieproblemen en een laag aantal zaadcellen bleven.”