Joe (22) kreeg nieuw gezicht én twee nieuwe handen na auto-ongeluk: nog maar derde poging ooit voor deze zware ingreep

“Gebaseerd op eerdere pogingen was de kans op succes gering”, aldus dr. Eduardo Rodriguez. “Het is niet zo dat iemand dit al vaker heeft gedaan en we een schema of beproefd recept kunnen volgen.” In de hele wereld zijn minstens achttien gezichtstransplantaties en 35 handtransplantaties verricht, volgens het United Network for Organ Sharing (UNOS). Maar beide tegelijkertijd, dat was nog maar twee keer eerder gebeurd. In 2009 was er een eerste poging met een patiënt in Parijs, die een maand later overleed aan de complicaties van de ingreep. Twee jaar later waagden chirurgen het nog eens in Boston bij een vrouw die zwaar was toegetakeld door een chimpansee. De artsen moesten de handen enkele dagen later helaas weer amputeren. De hoofdchirurg toen was Bohdan Pomahac van het Brigham and Women’s Hospital in Boston. “Het feit dat ze het voor elkaar konden krijgen, is fenomenaal”, reageert Pomahac op de operatie van augustus. “Ik weet uit de eerste hand dat het ongelooflijk ingewikkeld is. Dit is een enorm succes.”