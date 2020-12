Is nieuwe Britse variant van coronavirus nog besmettelijker en dodelijker?

Dat er in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant is ontdekt, is zeker iets om in het oog te houden maar onverwacht is het nu ook weer niet. Virussen muteren voortdurend. Daarom moeten we ons bijvoorbeeld elk jaar opnieuw laten inenten tegen griep, want griepvirussen ondergaan constant mutaties. “Hoeveel mutaties er al bestaan van het coronavirus, is moeilijk in te schatten”, zegt professor Geert Leroux- Roels. “Zeker honderden, maar vermoedelijk meer. Dat we dat niet precies weten, komt omdat het niet mogelijk is al die kleine variaties in kaart te brengen.”