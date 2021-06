Is het slim om preventief een pijnstiller te nemen voor je vaccinatie?

Het coronavaccin blijft een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de Vlamingen, zeker nu de vaccinatiecampagne in volle vaart vooruit gaat en wekelijks enkele honderdduizenden een prik krijgen. De ene houdt aan de inenting een pijnlijke arm over, de andere voelt zich nadien een beetje grieperig maar nog meer mensen merken helemaal niets. Wat kan je nu het beste doen om die vervelende bijwerkingen tegen te gaan? Volgens viroloog Steven Van Gucht en Dirk Ramaekers van de Taskforce Vaccinatie is het in ieder geval geen goed idee om preventief een pijnstiller te nemen.

“Dat raden we zelfs af. Een pijnstiller, zoals bijvoorbeeld een paracetamol, is een geneesmiddel, en daarvoor geldt het advies: neem het alleen wanneer het nodig is", legt Van Gucht uit. “Het is heel onvoorspelbaar of je bijwerkingen zal voelen na een inenting met een coronavaccin. Het is dus heel goed mogelijk dat je helemaal niets zal voelen na de vaccinatie, en dan is het niet nodig om een pijnstiller in te nemen”, klinkt het.

Enkele onderzoeken in het buitenland suggereren bovendien dat het preventief innemen van een pijnstiller voor een vaccinatie een negatief effect kan hebben op het aanmaken van antistoffen. Volgens Van Gucht zijn die effecten minimaal, maar blijft het steeds zoeken naar een evenwicht. “In principe zijn de bijwerkingen die je kan voelen na een inenting een goed teken. Een stijve arm bijvoorbeeld is een teken dat je immuunrespons begint te werken”, legt de viroloog uit. “Maar een pijnstiller innemen na de inenting, wanneer je die ongemakken zou voelen, dat heeft geen negatieve effecten op de aanmaak van antistoffen", stelt Van Gucht gerust.

Paracetamol

Merk je in de 24 tot 48 uur na de vaccinatie toch bijwerkingen, zoals hoofdpijn, rillingen of zelfs lichte koorts, dan kan je wel een paracetamol innemen. “Dat is de meest gangbare pijnstiller, en die zal helpen tegen de ongemakken die je voelt. Een onstekingsremmer zoals ibuprofen is daarvoor minder geschikt”, raadt ook Dirk Ramaekers aan.

“Wat we zeker afraden is het preventief innemen van aspirine of bloedverdunners als dat geen onderdeel is van de dagelijkse medicatie”, benadrukt Ramaekers. “Dat werd een tijdje geleden soms aangeraden door sommige huisartsen, maar dat heeft geen enkele zin, op die manier ontstaat er juist meer kans op bijwerkingen. Wie om medische redenen bloedverdunners of andere medicatie neemt mag dat wel zonder problemen blijven doornemen.”