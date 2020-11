Is het slecht om windjes in te houden? En word je écht sneller ziek van de kou? Experts doorprikken 11 gezondheidsmythes

Mag je je kind veganis­tisch opvoeden? Twee experts leggen uit

2 november Ooit werd veganisme gezien als een modegril, maar inmiddels wordt het aantal veganisten in ons land op 150.000 geschat en schreven zich al meer dan 10.000 Vlamingen in voor de Try Vegan-maand, die op 1 november van start ging. Bovendien kiezen steeds meer ouders ervoor om hun kinderen plantaardig op te voeden. Maar is dat wel zo gezond? En hoe pak je dat het best aan? Twee experts geven uitleg. “Je kind mag niet het gevoel krijgen dat het gestraft wordt.”