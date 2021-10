Is een wachtlijst voor een niertransplantatie binnenkort verleden tijd? “Van alle dieren is het varken de meest logische orgaanleverancier voor de mens”

Immuniteit gaat sneller achteruit bij mannen dan bij vrouwen na prik met Pfizer

7 oktober Vrouwen zijn doorgaans beter beschermd tegen het coronavirus dan mannen na een prik met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die gisteren gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine.