INTERVIEW. Viroloog Johan Neyts: “Het is nu al zeker dat kinderen vaker ziek worden van de Britse en Zuid-Afrikaanse variant”

Johan Neyts maakte zich tot gisteren zorgen over één welbepaald aspect van ons coronabeleid. In ons land werd bij amper 0,5% van de positieve stalen gekeken met welke variant van het virus de drager besmet was geraakt. Dat was te weinig om met zekerheid te kunnen zeggen in welke mate bijvoorbeeld de Britse variant in België circuleert. “Pas wanneer je 10% van de stalen onderzoekt, heb je een compleet betrouwbaar beeld”, zegt Neyts. “Maar met 3 of 4% zou ik ook al tevreden zijn.” De woorden van de professor waren nog niet koud, of het kabinet-Vandenbroucke liet weten dat vanaf nu wekelijks 1.000 stalen onderzocht zullen worden. Afgelopen week raakten 16.000 mensen besmet, dus dat komt neer op iets van een 6%. Neyts: “Die extra testen kost een paar miljoen, maar als je weet dat de Britse variant 50 tot 70% besmettelijker is, dan besef je al gauw dat je een hoop geld uitspaart. Ook al is die variant op zich niet gevaarlijker, meer besmettingen leiden hoe dan ook tot meer ziekenhuisopnames. Het komt er nu vooral op aan om aan goeie tracing te doen en die bronnen te isoleren.”