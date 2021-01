INTERVIEW. Topviro­loog Peter Piot: "De Zuid-Afrikaanse variant baart me nog meer zorgen dan de Britse”

“Volhouden nu.” Peter Piot (71) - onze bekendste viroloog - heeft vanuit het geteisterde Londen niet veel woorden nodig om tot de kern te komen. “Als dit een boksmatch was, dan hebben we Covid-19 al in de verdediging gedrongen, maar met die mutanten heeft het virus ons nu op een flinke punch getrakteerd. De volgende maand goed doorkomen is cruciaal. We mogen nu onze dekking niet laten zakken of we riskeren een uppercut.”