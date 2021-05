INTERVIEW. Topdokters Sabine Maes en Tomas Menovsky: “Wat wij doen, leer je niet uit een handboek”

“Grote doorbraak” in onderzoek naar malariavac­cin

25 april Een nieuw vaccin tegen malaria blijkt 77% effectief in een vroege studie naar het middel. Volgens de onderzoekers van Oxford University kan het middel een “grote doorbraak” voor de volksgezondheid betekenen. De resultaten, die werden gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The Lancet, moeten nog wel getoetst worden door andere onderzoekers.