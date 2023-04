Imke (27) en Siem (28) willen zwanger worden via embryoselectie: “We kunnen daarmee een ziekte uitroeien, dus waarom zouden we het niet doen?”

Nooit eerder wilden zoveel Belgen zwanger worden via embryose­lec­tie: “Mensen beseffen steeds meer dat bepaalde ziektes zo vermeden kunnen worden”

Zwanger worden via embryoselectie zit duidelijk in de lift: ziekenhuizen spreken over een vijfde meer aanvragen op twee jaar tijd. Op die manier kan je voorkomen dat een erfelijke ziekte ook jouw toekomstig kindje treft. Maar om welke ziekten gaat het juist? Vanwaar komt die plotse stijging? En waarom zouden we niet iedereen genetisch analyseren, als we zo ziektes kunnen voorkomen? Twee fertiliteitsspecialisten leggen uit.