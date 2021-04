Ierse onderzoekers: “Slechts 1 op 1.000 coronabesmettingen buiten”

Een derde van Britse Covidpa­tiën­ten belandt binnen 4 maanden weer in het ziekenhuis door gevolgen van ziekte

1 april Bijna een derde van de Covidpatiënten die in het Verenigd Koninkrijk in het ziekenhuis worden opgenomen, belandt binnen de vier maanden opnieuw in het ziekenhuis door de gevolgen van de ziekte. Een op de acht van deze patiënten sterft. Dat blijkt uit een analyse van de medische gegevens van maar liefst 48.000 Covidpatiënten. Onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het vaktijdschrift British Medical Journal.