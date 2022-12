Huisartsen willen ziektebriefje weg

Een en ander komt uit het rapport 'Huisarts 2030', waarin nagegaan wordt hoe het beroep van huisartsen er tegen 2030 moet uitzien. Volgens het rapport zal het tekort aan huisartsen in de komende jaren alleen maar groter worden. Willen we in de toekomst nog makkelijk bij een huisarts terechtkunnen, dan moeten er ingrijpende veranderingen komen, klinkt het. De voorbije maanden hebben zo'n 650 huisartsen meegedacht over de toekomst van hun beroep.

Naast het wegwerken van overbodige medische attesten, moet er een nieuwe opleiding komen voor assistenten in een huisartsenpraktijk. En in de nabije toekomst bellen we in het weekend en 's nachts meestal beter eerst het noodnummer 1733, voor we naar de spoed of de huisarts gaan. Tot slot moet ook een stage bij een huisarts weer verplicht worden, aldus het rapport.