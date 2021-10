Huidaandoening ‘coronatenen’ gelinkt aan immuunreactie op virus

Onderzoekers van een nieuwe studie, gepubliceerd in the British Journal of Dermatology, hebben gevonden dat de huidaandoening een gevolg is van de immuunreactie op het coronavirus. Volgens dokter Ivan Bristow, een Britse voetkundige, gaat de aandoening bij de meeste patiënten vanzelf over, terwijl anderen wel een behandeling met crèmes of medicijnen nodig hebben. “De inzichten uit de studie zullen helpen om nieuwe behandelingen te ontwikkelen”, aldus Bristow.