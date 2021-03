“Hoopvolle aanwijzingen dat coronavaccins ook risico op besmetting fors verminderen”

Britse coronavari­ant pak dodelijker volgens nieuwe studie: 64 procent meer kans om te sterven

10 maart Wie besmet raakt met de Britse variant van het coronavirus (B.1.1.7) heeft 64 procent meer kans om te overlijden dan wie besmet raakte met een oudere variant. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het gerenommeerde British Medical Journal (The BMJ).