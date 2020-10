Hoofd intensieve zorg UZ Brussel ziet pijnlijk gemiste kans: "Elk gezinslid één knuffelcontact? Dat gaat levens kosten"

Psycholoog Paul Verhaeghe over hoe we zes weken lockdown doorkomen: “We hebben perspec­tief. Dat helpt”

4:51 Minstens zes weken, misschien langer. De vraag is alleen: hoe vinden we daar de moed nog voor? Als we weinig hebben om naar uit te kijken, hoe houden we dan mentaal het hoofd nog boven water? "Door te beseffen: we doen dit sámen", zegt Paul Verhaeghe, hoogleraar klinische psychologie aan de UGent.