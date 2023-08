Homoseksuele mannen mogen in de VS voortaan zonder beperkingen bloed doneren

Nederland­se homoseksue­le mannen met vaste partner mogen voortaan bloed doneren

Nederlandse homo- of biseksuele mannen in een monogame relatie met een andere man kunnen vanaf september bloed doneren. Uit onderzoek van bloedbank Sanquin blijkt dat dit geen problemen oplevert voor de veiligheid van de bloedvoorziening, schrijft minister voor Medische Zorg Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. In ons land aanvaardt het Rode Kruis nog steeds geen mannen die seks hebben met mannen als bloeddonoren.