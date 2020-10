Hoever staat het met het vaccin?

Even ter herinnering. Het ontwikkelen van een vaccin verloopt in verschillende fasen. Eerst testen wetenschappers het op cellen en vervolgens bij dieren om te zien of het een immuunrespons veroorzaakt. Dat zijn de zogenaamde preklinische testen. Nadien vinden de klinische testen op mensen plaats. Daar worden drie fasen onderscheiden. Vanwege de haast lopen die soms parallel. In de derde en laatste fase geven wetenschappers het vaccin aan duizenden vrijwilligers en kijken ze hoeveel er besmet raken, vergeleken met anderen die een placebo kregen. Deze onderzoeken bepalen dus of en in welke mate het vaccin beschermt. Bovendien kunnen hier nog relatief zeldzame bijwerkingen aan het licht komen. Wanneer fase 3 doorlopen is, is het aan de regelgevende instanties van elk land om de onderzoeksresultaten te beoordelen en te beslissen of ze het vaccin al dan niet goedkeuren. Wereldwijd zitten elf vaccins nu in de derde en laatste fase. Ze gebruiken uiteenlopende technologieën. Dit zijn de allerlaatste ontwikkelingen.