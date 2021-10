Hoeveel tandpasta mogen kinderen gebruiken? Hoge Gezondheidsraad past advies aan

Jonge kinderen moeten hun tanden poetsen met tandpasta die 1.000 ppm fluoride bevat. Voor kinderen met melktanden tot twee jaar gaat het om 0,125 gram tandpasta - ongeveer een rijstkorrel - per poetsbeurt. Voor kinderen tot zes jaar om 0,250 gram, ofwel de grootte van een erwt. Voor oudere kinderen geldt dezelfde aanbeveling als voor volwassenen: een tandpasta met een fluoridegehalte van 1.450 ppm en die aanbrengen over de volledige oppervlakte van de tandenborstel. Dat blijkt uit een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad. Supplementen die fluoride bevatten, zijn niet nodig, klinkt het nog.

Het was al langer bekend dat tweemaal per dag poetsen met een tandpasta die fluor bevat, goed is om tandbederf tegen te gaan. Recentelijk werden de aanbevelingen voor fluorgebruik bij kinderen herbekeken op Europees niveau.

“Er is een spanningsveld tussen enerzijds de positieve effecten van fluor op tandbederf of cariës, en anderzijds mogelijke negatieve effecten van overconsumptie”, legt professor Stefaan De Henauw uit. Het nieuwe advies richt zich specifiek op jonge kinderen, zowel naar de hoeveelheid fluoride die de tandpasta mag bevatten, als naar de gebruikte hoeveelheid. “Fluor heeft enkel een positief effect bij rechtstreeks contact met de tand. Bij heel jonge kinderen bestaat het risico dat ze de tandpasta inslikken.”

De Hoge Gezondheidsraad pleit er ook voor om het fluoridegehalte duidelijk aan te geven op de verpakking van tandpasta’s en dit te controleren. Tandpasta’s met meer dan 1.500 ppm fluoride mogen enkel verkocht worden in de apotheek en op voorschrift.

De Hoge Gezondheidsraad ziet ook geen enkele reden om voedingssupplementen op basis van fluoride aan te bevelen. Die supplementen zijn enkel nodig in gebieden met een zeer laag fluoridegehalte in het drinkwater of bij onvoldoende gebruik van mondhygiëneproducten, klinkt het. “In zulke gevallen is het advies van een tandarts of mondhygiënist erg belangrijk. Zij kunnen op individuele basis eventueel ook het gebruik van vernissen en gels of mondwaters en tandpasta’s met hogere fluorideconcentraties voorschrijven. Eventueel kunnen fluoridetabletten en/of -druppels ook in een specifiek en beperkt aantal gevallen een oplossing bieden.”

De Hoge Gezondheidsraad merkt op dat het risico op een te hoge fluoride-inname erg klein is. Water met een fluoridegehalte van meer dan 1,5 mg/liter is niet geschikt voor regelmatige consumptie door zuigelingen en kinderen jonger dan zeven jaar oud. Maar het gehalte in alle kraantjeswater zit daaronder en op flessenwater is de aanduiding van een hogere fluorideconcentratie verplicht.

De Raad stuurt ook aan op een verscherping van de eisen en controles door de Belgische autoriteiten op alle fluoridebronnen die op de markt beschikbaar zijn, zelfs als ze slechts kleine dosissen fluoride bevatten. “Niet alle producten zijn namelijk even geschikt om tandbederf te voorkomen of geschikt voor gebruik door niet-professionals”.

Bij overconsumptie van fluor is er sprake van fluorose, die kan leiden tot verkleuring van tanden of - in ernstige gevallen - tot een aantasting van de botstructuur.

