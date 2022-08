Hoe wordt iemand precies besmet met het apenpokkenvirus? Wie behoort tot de grootste risicogroep?

Voor het eerst is er in ons land nu ook een vrouw besmet met het apenpokkenvirus. Dat is ietwat atypisch omdat het virus zich tot nog toe voornamelijk verspreid onder mannen die seks hebben met mannen. Hoe zit dat dan precies? Hoe verspreidt het virus zich? En wie heeft het meeste kans om besmet te worden?

In heel België zijn tot nog toe 546 bevestigde gevallen geregistreerd. Met uitzondering van de eerste vrouwelijke patiënt gaat het om mannen tussen 16 en 71 jaar oud, waarvan de helft ouder is dan 37. Dat komt omdat het virus zich voornamelijk verspreidt via seksueel contact. Ook de besmette vrouw is vermoedelijk op die manier besmet.

We zetten alle risicofactoren volgens experts op een rijtje.

Hoe? De kans op besmetting met het apenpokkenvirus is het grootst bij huidcontact met een geïnfecteerd persoon. Daartoe behoort seksueel contact, maar ook knuffelen en kussen. De meeste besmettingen vinden plaats bij MSM (mannen die seks hebben met mannen). Het risico is het grootst bij meerdere en wisselende seksuele partners. Het risico voor de algemene bevolking wordt vandaag nog als gering ingeschat.

Bij seksueel contact kunnen condooms slechts minimale bescherming bieden. Contact met de huidletsels speelt immers een rol bij de overdracht en deze huidletsels komen voor over het hele lichaam.

Wanneer? Een persoon kan het virus verspreiden tijdens de periode waarin er huidletsels zijn, maar overdracht in de dagen voor je klachten en huidletsels hebt, is niet uitgesloten en wordt verder onderzocht.

In de periode dat iemand besmettelijk is, lopen huisgenoten ook een aanzienlijk hoger risico om besmet te worden met het apenpokkenvirus. Dat kan gebeuren via lichamelijk contact, maar ook via besmette kleding, handdoeken en beddengoed. Gedeelde gebruiksvoorwerpen (denk aan glazen) waarop speeksel van een besmet persoon kan zitten, moeten ook als gevaarlijk beschouwd worden.

Het apenpokkenvirus verspreidt zich - in tegenstelling tot het coronavirus - minder makkelijk via de lucht. Gezondheidsexperts raden evenwel aan om een afstand te bewaren van ongeveer anderhalve meter ten opzichte van een besmet persoon. Een lange tijd dansen met een besmet persoon, waarbij er misschien sprake is van indirect huidcontact, kan eveneens gematigd risicovol zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat mensen besmet worden door kleding in een winkel te passen of voorwerpen aan te raken die een besmet persoon eerder al aanraakte. Als mensen het zaakje toch niet vertrouwen, kunnen ze hun kleding wassen alvorens deze te dragen.

Ook is het veel onwaarschijnlijker dat het virus zich verspreidt op het openbaar vervoer. Bij het coronavirus is het een groter risico om lange tijd met verschillende personen in dezelfde ruimte te blijven.

Welke symptomen heb je bij apenpokken?