Hoe ver staat onze vaccinatiecampagne? “Volgend jaar één prik tegen griep en corona, maar welke varianten krijgen we deze winter?”

Jezelf ziek gegoogeld? Dit zijn de symptomen van ‘cyberchon­dria’ en dit kan je eraan doen

Symptomen googelen, stiekem doen we het allemaal. Maar voor je het weet raak je ervan overtuigd dat je hoofdpijn wijst op een hersentumor, de tintelingen in je been het eerste teken zijn van MS of dat je kortademigheid veroorzaakt wordt door een hartprobleem. Cyberchondrie, heet deze angst. Voormalig huisarts, gezondheidsjournalist en auteur Marleen Finoulst waarschuwt: “Eens je met zo’n diagnose in je hoofd zit is het erg moeilijk om ervan af te raken.”

25 september