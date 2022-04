Hoe kunnen we dementie voorkomen? Expert: “Vul geen sudoku in, maar ga kaarten met anderen”

Hij doet al jaren wetenschappelijk onderzoek naar alzheimer en wordt daarvoor wereldwijd geroemd. Toch is hij niet helemaal tevreden. “Met meer middelen zouden we een medicijn kunnen ontwikkelen.” Professor Bart De Strooper over een eenzame strijd.