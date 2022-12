Hoe komt het dat we massaal ziek zijn? Arts geeft advies voor de feestdagen

Al weken liggen de afdelingen intensieve zorgen voor kinderen zo goed als vol en heel wat volwassenen hebben last van keelpijn, hoest of een loopneus. Hoe komt dat? Hebben we minder weerstand tegen infecties door alle voorzorgsmaatregelen die we tijdens corona in acht namen? Of is er toch meer aan de hand? En wat is het advies voor de feestdagen? Professor Bart Lambrecht, longarts aan UZ Gent en directeur ontstekingsziekten bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), legt uit.