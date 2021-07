Het mysterie van de tweede prik: waarom ligt de één zwetend in bed en heeft de ander nergens last van?

India boekt vaccinatie­re­cord met 7,8 miljoen prikken op één dag

21 juni In India hebben maandag 7,8 miljoen mensen een coronovaccin toegediend gekregen, een record. De afgelopen weken lag het daggemiddelde in het land van 1,4 miljard inwoners op ongeveer 3 miljoen. Een verklaring voor de stijging is dat alle volwassenen nu gratis een prik kunnen halen, terwijl voorheen in veel gevallen moest worden betaald.