Het mysterie achter ‘de covidgeur’ ontrafeld: “Nog erger dan niets ruiken”

Kortrijk/Wevelgem Philip Soubry (55), eerste Belg die besmet raakte, krijgt vaccin in China: “In meeste miljoenen­ste­den is iedereen al ingeënt”

12 april Philip Soubry (55) uit Kortrijk, een bekende Vlaming sinds hij de eerste Belgische Covid-19-patiënt was, is gevaccineerd. Niet bij ons, maar in het verre China, waar hij voor machinebouwer LVD uit Gullegem werkt en waar hij sinds midden augustus vorig jaar herenigd is met zijn vrouw Wang Feng Zhen. Het vaccineren gaat erg snel in China, waar de pandemie destijds begon.