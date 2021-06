“Het is een taboe om te zeggen dat jongens en meisjes qua hersenontwikkeling niet gelijk aan de meet staan”

Slachtof­fer groepsver­krach­ting getuigt over moeizame verwerking: “Mijn lichaam is nog steeds niet terug van mij”

5 juni 14 was ze, ze werd verkracht en vernederd, en zag geen uitweg meer. Dergelijke gruwel te boven komen lijkt haast onmogelijk, maar is het niet, al is het “leren leven met littekens”, zeggen experten in seksueel misbruik. Agnes (19) maakte vijf jaar geleden hetzelfde mee. “Ik weet dat het mijn schuld niet is, maar één negatieve opmerking en ik verwijt mezelf weer dat ik in die auto ben gestapt.”