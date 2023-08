Het coronavirus is weer in opmars: wat betekent dat voor komende winter? En hoe zit het nog met de bescherming van de vaccins?

Noodtoe­stand in Peru na uitbraak zeldzame ziekte: “De oorzaak van het syndroom is nog onbekend voor de wetenschap”

In Peru veroorzaakt een mysterieuze ziekte spontaan verlammingen. De aandoening komt wereldwijd voor, maar kent een onverklaarbare uitbraak in het Zuid-Amerikaanse land dat de medische noodtoestand heeft afgekondigd. Wat is er aan de hand? Hoe gevaarlijk is het? En moeten we ons zorgen maken in België? “De meeste mensen herstellen volledig van de ziekte. Al kan dit soms maanden tot jaren duren", legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit.