Helft (toekomstige) mama's in ons land is angstig of depressief tijdens coronacrisis

Na heel wat moeilijkheden en een miskraam raakte Maartje in de vorige lockdown zwanger, maar het was geen fantastische periode. "Ik moest platliggen om te voorkomen dat we ons baby'tje zouden verliezen en tot wel 25 keer braken per dag", zegt ze in De Zondag. "Mijn kinderwens was zo groot en toch kon ik niet genieten van mijn zwangerschap. Hoewel ik negen maanden niet op een roze wolk zat, is dat nu wel het geval. Artie is een schat van een baby.”