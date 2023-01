Helft patiënten niet geholpen met peperduur kankermedicijn

Opdivo en Keytruda deden in 2016 hun intrede in ons land als de eerste medicijnen uit een geheel nieuwe klasse die de overlevingskans 'spectaculair' zouden verhogen, en waarmee patiënten met uitgezaaide kankers toch zouden ­genezen. De behandeling kost ­officieel meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar.

Een analyse van de gegevens van ruim 9.000 Belgische ­kankerpatiënten door het ­Intermutualistisch Agentschap (IMA) werpt een nieuw licht op de doeltreffendheid ervan. De helft van de patiënten die tussen 2016 en 2018 Opdivo kregen, blijkt binnen het jaar na de start van de behandeling overleden. In 2019 was bijna 70 procent ­gestorven. Gelijkaardige resultaten zijn er bij ­Keytruda. Het IMA merkt ook op dat bijna één op de tien ­patiënten binnen de maand was overleden. Dat suggereert volgens het IMA dat "in een aantal gevallen een behandeling wordt ­opgestart wanneer dit niet meer opportuun is".