Helft leerlingen lagere school had antistoffen net voor vijfde coronagolf

50,9 procent van de lagereschoolkinderen had tussen 6 en 17 december antistoffen tegen het coronavirus. Dat was net voor de uitbraak van de vijfde golf in ons land. Het gaat om een verdubbeling ten opzichte van de vorige meting van Sciensano en de KU Leuven in september-oktober vorig jaar. Dat bekent dat de vierde golf heel wat leerlingen uit het basisonderwijs heeft besmet met de deltavariant.

Een jaar lang deden Sciensano en de KU Leuven in 2021 onderzoek naar antistoffen tegen het coronavirus bij leerlingen in de lagere school. In december vond het vijfde en laatste testmoment plaats. Kinderen jonger dan twaalf jaar mochten toen nog niet worden gevaccineerd. 50,9% van de 432 geteste leerlingen bleek antistoffen tegen het coronavirus te hebben. Bij de vorige meting in september-oktober vorig jaar was dat nog 26,6 procent.

De wetenschappers zeggen dat de steekproef representatief is voor alle leerlingen in ons land. Er zijn wel regionale verschillen. In Wallonië had 58,6% van de leerlingen in december antistoffen. In Vlaanderen was dat 48,2% en in Brussel 47,3%.

Tijdens de bevraging meldde amper één op de vier leerlingen een infectie die werd bevestigd door een PCR- of een sneltest, ook al bleek de helft van de lagereschoolkinderen al een Covid-19-infectie te hebben opgelopen. “Veel kinderen met antistoffen weten dus niet eens dat ze geïnfecteerd zijn geweest met SARS-CoV-2", zegt Sciensano. “Zoals eerder al uit onze studie bleek, worden kinderen die in aanraking komen met het coronavirus zelden zwaar ziek”, wordt eraan toegevoegd. “Ook in deze studie rapporteerde geen van de deelnemende kinderen gehospitaliseerd te zijn wegens een Covid-19-infectie.”

“Onze bevindingen tonen aan dat de deltavariant van het coronavirus voor een grotere viruscirculatie onder kinderen zorgde dan eerdere varianten. Deze grote viruscirculatie namen we ook waar bij de algemene bevolking tijdens de vierde golf, ondanks een hoge vaccinatiegraad binnen deze groep. Deze trend blijkt zich bij de huidige omikronvariant enkel versterkt verder te zetten”, concludeert Sciensano-onderzoekster Els Duysburgh.

