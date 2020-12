Heb je vragen over vaccinatie of corona? Stel ze hier aan viroloog Steven Van Gucht

Van tanden trekken tot The Doors: de geschiede­nis van het verdovende middel uit het etherpro­ces

11 december De moeder die in het Brugse hof van assisen terechtstaat na de dood van haar zoontje was lang niet de eerste etherverslaafde, maar stilaan wel één van de laatste. Eén van de bekendste gebruikers van het goedje was zanger Jim Morrison van The Doors, en tijdens de vorige eeuw vonden er zelfs nog speciale etherfuiven plaats. Ether heeft dezelfde bijwerkingen als alcohol, maar omdat het veel meer gevaren inhoudt, is het gebruik ervan intussen zo goed als weggedeemsterd.