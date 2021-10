Haast nog geen griep in het land

De incidentie van ‘griepachtige aandoeningen’ die bij de huisarts werden vastgesteld is de voorbije week gedaald van 95 naar 73 per 100.000 inwoners. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano in het wekelijks bulletin over luchtweginfecties. Vooral in de leeftijdsgroep van 15 tot 64 jaar kwamen minder gevallen voor.