Gewoonte van zout op je eten te doen kan je jaren van je leven kosten volgens nieuw onderzoek

Nauwelijks nog Vlaamse en Brusselse huisartsen­krin­gen zonder patiënten­stop

Zowat alle huisartsenkringen in Vlaanderen en Brussel hebben een patiëntenstop in een of meerdere praktijken. Dat blijkt uit een bevraging van De Standaard. Patiënten moeten soms tot twee jaar wachten voor ze zich kunnen aansluiten bij een praktijk.

7 juli