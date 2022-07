Gewoonte om zout op je eten te doen kan je jaren van je leven kosten volgens nieuw onderzoek

Klopt het dat je buik intrekken ongezond is?

Je buik een beetje intrekken wanneer je het strand op loopt, of vlak voor je het zwembad in duikt... Doen we dat niet stiekem allemaal? Toch is het minder onschuldig dan het lijkt. Want je buik te vaak op zo'n manier opspannen, kan vervelende gevolgen met zich meebrengen, vertelt kinesitherapeut en stressconsulent Raf Frateur.

27 juni