Gewone verkoudheid kan Covid-19 verjagen uit lichaamscellen

Het rhinovirus, dat een van de meest voorkomende gewone verkoudheden veroorzaakt, duldt het nieuwe coronavirus niet naast zich in lichaamscellen. Dat blijkt uit een Schots onderzoek van de universiteit van Glasgow. Het rhinovirus is zo wijdverbreid dat het zou kunnen helpen om Covid-19 mee te onderdrukken, luidt de conclusie.

Het is bekend dat sommige virussen de strijd met elkaar aangaan om iemand te besmetten. We moeten ons de cellen in onze neus, keel en longen voorstellen als een huizenrij, schetst de BBC het visueel. Eens een virus binnen is, kan het ofwel de deur openlaten voor andere virussen, ofwel de deur dichttimmeren om het huis voor zichzelf te houden. In dat laatste blinkt bijvoorbeeld het griepvirus uit.

Er bestaat al langer speculatie over Sars-CoV-2, het nieuwe coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt, op het vlak van de interactie ervan met andere virussen. Onderzoekers van de universiteit van Glasgow hebben nu in het laboratorium ‘een kamp’ tussen Sars-CoV-2 en het rhinovirus georganiseerd. De wetenschappers infecteerden een replica van onze luchtwegen, gemaakt uit dezelfde soort cellen, met Sars-CoV-2 en met het rhinovirus.

Bleek dat als beide virussen tegelijkertijd worden losgelaten, enkel het rhinovirus succesvol is. Als het rhinovirus 24 uur voorsprong krijgt, maakt Sars-CoV-2 helemaal geen kans meer. En zelfs als Sars-CoV-2 eerst 24 uur de tijd krijgt om zich te installeren, wordt het weer verjaagd uit de cellen door het rhinovirus. Met andere woorden: het rhinovirus haalt het altijd op het nieuwe coronavirus.

Fascinerend

“Sars-CoV-2 komt nooit van de grond en wordt zwaar afgeremd door het rhinovirus”, bevestigt onderzoeker Pablo Murcia aan BBC News. “Dit is absoluut fascinerend, want bij een hoge prevalentie van het rhinovirus, kan het nieuwe Sars-CoV-2-infecties stoppen.” Iets gelijkaardigs gebeurde overigens mogelijk al in 2009, toen een grote uitbraak van het rhinovirus de varkensgriep in bepaalde delen van Europa zou hebben afgeremd.

Uit andere experimenten bleek ook nog dat het rhinovirus een immuunrespons veroorzaakt in de geïnfecteerde cellen, waardoor Sars-CoV-2 geen kopieën van zichzelf meer kan maken. Als de wetenschappers die immuunrespons afblokken, dan is de virale lading aan Covid-19 weer even hoog als wanneer het rhinovirus niet aanwezig zou zijn.

Harde winter

Eens de verkoudheid voorbij is en de immuunrespons vermindert, keert het risico op een Covid-19-besmetting terug, volgens de studie, die gepubliceerd is in Journal of Infectious Diseases. Het positieve effect van het rhinovirus is dus beperkt in de tijd. Volgens Murcia kan de interactie tussen virussen de verspreiding van Sars-CoV-2 inderdaad wel afremmen, maar zal “het maximale effect van vaccinaties moeten komen”.

Het rhinovirus is “erg besmettelijk” en kan vooral een gunstige rol spelen in de strijd tegen Covid-19 in de herfst en in de winter, omdat dat de verkoudheidsseizoenen zijn, vult professor Lawrence Young van de Warwick Medical School aan.

Het is afwachten hoe de virussen zich tijdens de volgende winters tot elkaar zullen verhouden. Zo kunnen andere infecties die door de coronapandemie onderdrukt werden, weer de kop opsteken. “We zouden grieppieken kunnen zien, of pieken in andere respiratoire virussen en pathogenen”, waarschuwde dr. Susan Hopkins van Public Health England al voor een mogelijk “harde winter” die ons te wachten staat.

Voorlopig kunnen we de resultaten van dit onderzoek niet zelf beïnvloeden in de praktijk. “Dit zijn mathematische modellen uit experimenten in celculturen, die te ver van de realiteit staan”, zegt viroloog Marc Van Ranst. “We kunnen niet zomaar zelf kiezen om verkouden te zijn en te blijven.” Ook voor een eventueel nieuw vaccin kan het rhinovirus nog niet meteen van toepassing zijn. “Er is nog veel onderzoek nodig. Laten we maar gewoon blijven vaccineren om de pandemie het hoofd te bieden”, besluit Van Ranst.